Автобус «Москва-Киев» сгорел под Калугой

27.11.2018 08:25 166

В понедельник, 26 ноября, ночью на трассе М3 «Украина» загорелся рейсовый автобус «Москва-Киев». Судя по видео с места ЧП. Огонь вспыхнул в моторном отсеке пассажирского транспорта, потушить возгорание не удавалось обычными автомобильными огнетушителями. В результате пожара никто не пострадал сообщают очевидцы в группе «Калуга Жесть». Пассажиры даже успели вытащить сумки из багажного отделения. Причины возгорания пока не сообщаются.



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