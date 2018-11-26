Дагестанец обманул государство почти на миллиард рублей и получил два года

26.11.2018 17:43 108

Обнинский суд признал жителя Дагестана виновным в неуплате налогов.

Являясь руководителем компании, производящей алкогольные напитки, предоставил в налоговый орган поддельные банковские гарантии и получил право на освобождение от уплаты авансового платежа акциза на сумму свыше 350 миллионов рублей.

Также мужчина умышленно уклонился от уплаты акциза и НДС с указанной организации на общую сумму свыше 500 миллионов рублей, что является особо крупным размером, предоставив в налоговый орган налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Хотя подсудимый свою вину не признал, суд приговорил его к трем годам колонии, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.