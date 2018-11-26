У Думиничей «Лада» врезалась в «Газель»

26.11.2018 12:29 44

В Воскресенье, 25 ноября на трассе М-3 «Украина» у поселка Думиничи произошло ДТП. Мужчина за рулем «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель». В результате аварии пострадал водитель легковушки, он получил травмы различной степени тяжести, сообщил МОМВД России «Сухиничский».



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