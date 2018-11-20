В женской колонии борются с депрессией

20.11.2018 21:02 169

В исправительной колонии №7 в Калуге психологи провели на днях цикл мероприятий для осужденных женщин для профилактики депрессии.

Поздней осенью эта тема особенно актуальна, поскольку вместе с плохой погодой накатывает тоска и пропадает желание что-либо делать. Настроение делается неустойчивым, считает начальник психологической лаборатории ИК-7, и тихую грусть могут сменить приступы гнева.

Сотрудники психологической службы посоветовали обитательницам колонии не пускать осеннюю депрессию в свою жизнь, сообщила пресс-служба УФСИН области.