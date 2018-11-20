В женской колонии борются с депрессией

В исправительной колонии №7 в Калуге психологи провели на днях цикл мероприятий для осужденных женщин для профилактики депрессии.
Поздней осенью эта тема особенно актуальна, поскольку вместе с плохой погодой накатывает тоска и пропадает желание что-либо делать. Настроение делается неустойчивым, считает начальник психологической лаборатории ИК-7, и тихую грусть могут сменить приступы гнева.
Сотрудники психологической службы посоветовали обитательницам колонии не пускать осеннюю депрессию в свою жизнь, сообщила пресс-служба УФСИН области.
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