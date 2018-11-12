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Победитель пожарного кроссфита на доли секунды обошел серебряного призера

12.11.2018 16:08 0 140
Победитель пожарного кроссфита на доли секунды обошел серебряного призера

Результаты пожарного коссфита сообщили в понедельник, 12 ноября.

В состязании сильных спасателей как и в прошлом году победила команда специализированной пожарной части. Они выполнили все упражнения за 4 минуты 23,39 секунды. На втором месте вновь 10 пожарная часть. От лидера гонки они отстали всего на 0,39 секунды.

Бронзу взяла Ворсинская пожарная часть.

Как мы уже писали. Пожарный кроссфит прошел на минувшей неделе. Спасатели пинали покрышки кувалдами, таскали «УАЗ Патриот», перекатывали шины от «Белаза» и выполняли другие силовые упражнения.


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