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Пожарные бились с шинами и спасали синего человечка

09.11.2018 15:48 6 421 Алёна Павлова

В пятницу, 9 ноября, в Калуге на стадионе в Анненках прошли соревнования по силовому пожарно-спасательному многоборью.

Минута до старта. Команды пожарных завершают последние приготовления — надевают маски, подключают кислородные баллоны. Бежать им придется в полной амуниции. Соревнования специально проводятся в прохладное время года, чтобы спасателям в полном облачении было не так жарко.

Команда пожарных разбивается на пары.

Первое препятствие — стену высотой в человеческий рост — все первые двойки перемахивают с легкостью. Дальше — схватить бревно. Дождаться товарища, который обнимет второе, привязанное к первому цепочкой и на корточках гуськом пролезть под специальным снарядом. Бревна так и норовят вырваться из рук, но справляются тоже все. Быстро и уверенно сматывают пожарный рукав восьмеркой, это входит в обязательную ежедневную зарядку для спасателей.

А вот покрышки от «Газелей» молотами явно бьют не все и не каждый день. К окончанию дистанции начинают выдыхаться. Некоторым даже приходит на помощь напарник, тогда покрышку забивают в «ворота» вместе.

Остается 20 метров работы истинных бурлаков — протянуть за канат специальный УАЗик. Машина, кстати, с водителем внутри, он контролирует процесс. И все, забег первой пары закончен, стартует вторая.

Пробежали с канатными рукавами в скатке, махнули 24-килограммовой гирей 15 раз, столько же поднялись на ступеньку высотой полметра — и вот уже следующее препятствие. Железная дверь. Её надо вскрыть. Но поскольку дверей на всех участников не наберешься, то перерезают арматуру, имитирующую дужку замка.

Дальше, наверное, самое зрелищное — перекатывание шины от Белаза. Покрышка огромная. В человеческий рост. Тяжелая. Переворачивают ее вдвоем, да и то с трудом. Перекувырнуть надо как минимум трижды. Для самых хитрых в правилах специально записано, что поставить колесо и докатить до финиша - нельзя.

И вот финал. Спасение синего человечка. Несчастного условного пострадавшего зажало условной плитой, которую поднимают с помощью гидравлики, манекен быстро достают и несут к финишу. Главное — не уронить. Иначе штраф. Когда последний спортсмен пересекает черту — отсчет времени останавливается.

 

 

Фото автора.
Монтаж видео: Наталья Чаадаева.


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Тэги: фоторепортаж общество мчс
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