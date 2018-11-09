Пожарные бились с шинами и спасали синего человечка

В пятницу, 9 ноября, в Калуге на стадионе в Анненках прошли соревнования по силовому пожарно-спасательному многоборью.
Минута до старта. Команды пожарных завершают последние приготовления — надевают маски, подключают кислородные баллоны. Бежать им придется в полной амуниции. Соревнования специально проводятся в прохладное время года, чтобы спасателям в полном облачении было не так жарко.
Команда пожарных разбивается на пары.
Первое препятствие — стену высотой в человеческий рост — все первые двойки перемахивают с легкостью. Дальше — схватить бревно. Дождаться товарища, который обнимет второе, привязанное к первому цепочкой и на корточках гуськом пролезть под специальным снарядом. Бревна так и норовят вырваться из рук, но справляются тоже все. Быстро и уверенно сматывают пожарный рукав восьмеркой, это входит в обязательную ежедневную зарядку для спасателей.
А вот покрышки от «Газелей» молотами явно бьют не все и не каждый день. К окончанию дистанции начинают выдыхаться. Некоторым даже приходит на помощь напарник, тогда покрышку забивают в «ворота» вместе.
Остается 20 метров работы истинных бурлаков — протянуть за канат специальный УАЗик. Машина, кстати, с водителем внутри, он контролирует процесс. И все, забег первой пары закончен, стартует вторая.
Пробежали с канатными рукавами в скатке, махнули 24-килограммовой гирей 15 раз, столько же поднялись на ступеньку высотой полметра — и вот уже следующее препятствие. Железная дверь. Её надо вскрыть. Но поскольку дверей на всех участников не наберешься, то перерезают арматуру, имитирующую дужку замка.
Дальше, наверное, самое зрелищное — перекатывание шины от Белаза. Покрышка огромная. В человеческий рост. Тяжелая. Переворачивают ее вдвоем, да и то с трудом. Перекувырнуть надо как минимум трижды. Для самых хитрых в правилах специально записано, что поставить колесо и докатить до финиша - нельзя.
И вот финал. Спасение синего человечка. Несчастного условного пострадавшего зажало условной плитой, которую поднимают с помощью гидравлики, манекен быстро достают и несут к финишу. Главное — не уронить. Иначе штраф. Когда последний спортсмен пересекает черту — отсчет времени останавливается.
Фото автора.
Монтаж видео: Наталья Чаадаева.
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