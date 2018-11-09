Капитан полиции помог «сломавшейся» автомобилистке

09.11.2018 21:00 196

Жительница Брянской области на днях застряла в дождь на киевской трассе из-за того, что ее автомобиль сломался. Водители проезжали мимо и останавливаться не собирались. Причем перестала ехать ее машина в опасном месте около моста путепровода.

Капитан полиции Владимир Сонин тоже сначала проехал мимо девушки, но затем вернулся, чтобы выяснить, не нужна ли ей помощь.

Он прикрутил к машине буксировочный крюк, объяснил, как пользоваться тросом если коробка передач автоматическая и помог переместить машину с трассы в безопасное место. Автоледи смогла переждать дождь и связаться с родственниками в расположенном неподалеку кафе.