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Фрукты дешевеют, овощи — дорожают в области

09.11.2018 10:30 4 161
Фрукты дешевеют, овощи — дорожают в области

Сезонные овощи продолжили дорожать в Калужской области на минувшей неделе.

В магазинах федеральных сетей выросли цены на сладкий перец на 18,9%, огурцы на 10,3% и помидоры на 3,1%. Подорожали также куриные яйца на 2,58%.

Зато стабильно дешевеют мандарины — на 7,7% за неделю. Снижается цена на яблоки (2,8%), капусту (4,2%) и черный чай (1,6%).

В Калужской области самые дешевые среди соседей свинина, куриные яйца, сахар, печенье, соль и пшеничная мука, сообщает пресс-служба областного правительства. Самые дорогие — сливочное масло, молоко, репчатый лук.


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