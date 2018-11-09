Фрукты дешевеют, овощи — дорожают в области

09.11.2018 10:30 161

Сезонные овощи продолжили дорожать в Калужской области на минувшей неделе.

В магазинах федеральных сетей выросли цены на сладкий перец на 18,9%, огурцы на 10,3% и помидоры на 3,1%. Подорожали также куриные яйца на 2,58%.

Зато стабильно дешевеют мандарины — на 7,7% за неделю. Снижается цена на яблоки (2,8%), капусту (4,2%) и черный чай (1,6%).

В Калужской области самые дешевые среди соседей свинина, куриные яйца, сахар, печенье, соль и пшеничная мука, сообщает пресс-служба областного правительства. Самые дорогие — сливочное масло, молоко, репчатый лук.