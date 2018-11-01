Инспекторы напоминают о важности световозвращателей

01.11.2018 12:47 144

«Световозвращающие элементы - необходимый предмет для каждого пешехода», - разослал в четверг, 1 ноября, напоминание отдел пропаганды областного УГИБДД.

Людей обещают штрафовать на 500 рублей, если они будут вне населенных пунктов ходить без специальных отражателей, поскольку те помогают увидеть пешехода в темноте или во время непогоды на большем расстоянии.

Предупреждение инспекторы разослали после аварии, которая произошла в среду. Как мы писали, ночью на обочине насмерть сбили 15-летнюю девочку.