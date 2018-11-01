Четыре серьезных ДТП произошли в области за сутки

01.11.2018 13:51 250

В среду, 31 октября, в Калужской области произошло 4 ДТП, в которых пострадали 3 человека и погибла несовершеннолетняя девочка.

За сутки инспекторы оформили 43 аварии с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Оштрафовали 4480 нарушителей. Из них 10 — нетрезвые водители, 36 автомобилистов с нечитаемыми номерами, 11 неправильно перевозили детей. 66 пешеходов переходили дорогу не по правилам.