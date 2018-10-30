Из-за аварии на Фомушина троллейбусы не идут на Правый берег

30.10.2018 15:48 327

Из-за аварии на улице Фомушина, случившейся в 14:30, троллейбусы маршрута №18 разворачиваются на сквере Мира и идут обратно в город, сообщает группа «Калужский троллейбус».

Желающих попасть на Правобережье просят выбирать альтернативные виды транспорта.

Участниками ДТП, напомним, стали водители ВАЗа и маршрутки. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.