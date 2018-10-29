Дача и сарай сгорели в пригороде Калуги

Дачный дом загорелся в понедельник, 29 октября, в пригородном калужском СНТ «Урожай-2».
Огонь вспыхнул в 15:24. С домика пламя перекинулось на хозяйственную постройку.
Тушить пожар пришлось 12 спасателям на трех спецмашинах, сообщила пресс-служба главного по области управления МЧС России.
В результате возгорания никто не пострадал. Причина ЧП выясняется.
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