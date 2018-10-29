Дача и сарай сгорели в пригороде Калуги

29.10.2018 18:54 214

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Огонь вспыхнул в 15:24. С домика пламя перекинулось на хозяйственную постройку.

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