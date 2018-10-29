Калужанка получила полгода условно за ругань с полицейским

29.10.2018 11:14 457

27-летнюю жительницу Калуги осудили на полгода условно за применение силы к полицейскому, сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

В мае этого года женщину задержали в магазине по подозрению в краже. На место прибыл участковый, который сообщил, что девушку надо доставить в отделение.

Задержанная начала материться на полицейского, пыталась ударить его, сбила фуражку, хватала за рубашку. В итоге у мужчины оторван шеврон, ему причинили боль.

На суде женщина пыталась уверять, что только ругалась, а полицейского не трогала. Но ее вину доказали. Кроме условного срока, ей придется заплатить участковому 20 тысяч ущерба.