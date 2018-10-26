17 больных водителей лишат прав

26.10.2018 11:53 787

Прокуратура направила в суд иски с требованием лишить прав 17 автомобилистов в Калужской области, сообщила в пятницу, 26 октября, пресс-служба ведомства.

У этих водителей ухудшилось здоровье, теперь им нельзя садиться за руль.

В суд направлены иски о лишении водителей удостоверений.