Студенты КГУ помогли заключенным с алкогольной зависимостью

24.10.2018 21:00 138

В рамках программы социально-психологической работы с алкоголиками и наркоманами, ФСИН России привлекает волонтеров к работе с осужденными.

В Калужской области заключенные женской колонии встретились со студентами КГУ, желающими стать добровольными помощниками алко- и наркозависимым людям. Молодые люди познакомились с бытом колонии и провели тренинг на тему «Профилактика алкогольной зависимости».

Руководитель психологической службы университета считает, что мероприятие было полезным и нужным, и намерена продолжать работу с осужденными, сообщает пресс-служба УФСИН России по Калужской области.