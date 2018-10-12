Количество нарушителей на дорогах резко снизилось

За четверг, 11 октября, на дорогах Калужской области оштрафовали всего 461 нарушителя. Это почти в пять раз меньше, чем в среду, когда были наказаны более 2400 человек.
Зато пешеходов штрафовать стали немного чаще. За четверг наказаны 85 человек. За среду — 74, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
За день зарегистрировано 46 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим.
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