Жители Козельска донесли в полицию о продаже контрафактных часов

11.10.2018 08:19 251

Сознательные граждане на днях сообщили в полицию Козельска о продаже контрафактной продукции.

Оперативная проверка подтвердила полученную информацию: 32-летний предприниматель продавал дорогие часы известных брендом, не озаботившись согласием правообладателей.

Против продавца возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании торговых марок, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.