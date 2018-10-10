Обнинские школьники помогли старушке

10.10.2018 15:36 108

9 октября три обнинских восьмиклассника обнаружили на остановке общественного транспорта пожилую женщину с признаками потери памяти.

Женщине явно требовалась помощь и подростки оперативно позвонили в службу спасения «112». Как сообщает пресс-служба городской администрации, пока по вызову ехали спасатели и скорая помощь, мальчики оставались рядом и поддерживали бабушку.

Сегодня начальник Управления по делам ГОЧС встретился с ребятами в школе и поблагодарил их за проявленную доброту и гражданскую сознательность, подарив на память футболки с логотипом МЧС России.