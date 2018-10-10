80-летнюю бабушку сбили на Билибина

10.10.2018 10:32 92

Как мы писали ранее, вчера утром в районе дома № 28 по улице Билибина сбили пешехода.

В среду, 10 октября, стали известны подробности. Женщина за рулем автомобиля «Киа», выезжая из двора дома 19 по улице Билибина в сторону улицы Московской, сбила 80-летнюю женщину, переходившую дорогу недалеко от светофора.

В результате аварии бабушка получила сотрясение мозга и ушибы, сообщает УМВД по Калуге.