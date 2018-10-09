На улице Билибина иномарка сбила пешехода

09.10.2018 08:57 485

Сегодня, 9 октября, около 7 часов утра на улице Билибина в Калуге автомобиль «Киа» сбил пешехода, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Пострадавшему оказана помощь подоспевшей на место медицинской бригадой. Информация о полученных пешеходом травмах и обстоятельствах произошедшего уточняется.