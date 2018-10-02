Калужские пенсионеры сразятся в компьютерном многоборье

02.10.2018 13:39 250

В Калужской области скоро пройдет региональный этап всероссийских соревнований по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Участие в соревнованиях смогут принять женщины в возрасте от 55 лет и мужчины не моложе 60 лет, имеющие документ об обучении на курсах компьютерной грамотности.

Обязательные условия для участников – наличие электронной почты, личной страницы в социальных сетях, а также владение навыками работы в поисковой системе Яндекс и справочно-правовых системах.

Победители представят регион на IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в 2019 году, который пройдет на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты.





