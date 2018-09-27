Кормление кота обошлось калужанке в 50 тысяч

27.09.2018 09:07 904

Жительница пригорода Калуги лишилась драгоценностей, когда уехала с семьей к родственникам в мае этого года. Она попросила знакомую приходить к ней и кормить кота. Когда хозяйка вернулась домой, она обнаружила, что из квартиры пропали золотые украшения: цепочка, несколько пар сережек, кулон и кольцо. Драгоценности стоили около 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, кто мог попасть в квартиру, и собрали отпечатки пальцев. В воровстве обоснованно заподозрили женщину, которая кормила кота.

Знакомая потерпевшей призналась, что сдала украшения в ювелирный магазин. Выручила 11 тысяч. Спасти драгоценности не удалось — их успели переплавить.