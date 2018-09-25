Инспекторы призывают водить аккуратней из-за непогоды

25.09.2018 15:29 232

Ухудшение погоды — сильный ветер и дождь — ожидается в Калужской области, опубликовал предупреждение отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы призывают водителей быть внимательнее на дорогах, выбирать безопасную дистанцию, строго выполнять требования знаков и указания сотрудников ДПС.

Пешеходам надо носить световозвращающие элементы. Так как в непогоду и темное время суток их плохо видно.