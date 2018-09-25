Инспекторы призывают водить аккуратней из-за непогоды

Ухудшение погоды — сильный ветер и дождь — ожидается в Калужской области, опубликовал предупреждение отдел пропаганды областного УГИБДД.
Инспекторы призывают водителей быть внимательнее на дорогах, выбирать безопасную дистанцию, строго выполнять требования знаков и указания сотрудников ДПС.
Пешеходам надо носить световозвращающие элементы. Так как в непогоду и темное время суток их плохо видно.
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