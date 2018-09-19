Торговца накажут за отсутствие у рыбы документов

19.09.2018 20:00 140

Специалисты комитета ветеринарии совместно с прокуратурой проверили тарусскую ярмарку, где установили факт продажи свежемороженой рыбы без ветеринарных сопроводительных документов.

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