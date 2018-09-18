Обнинск закупил реагентов на 13 миллионов

18.09.2018 21:06 158

Коммунальные службы Обнинска готовятся к зиме, закупая реагенты на 13 миллионов рублей.

Тысяча тонн противогололедного средства пойдет на обработку проезжей части и тротуаров города.

Заместитель начальника МПКХ города сообщил журналистам портала Obninsk.name, что прошлой зимой средство пришлось докупать, так как из-за резких перепадов температуры его расходуется больше.

