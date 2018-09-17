Родителей выпавшего из окна ребенка никак не накажут

17.09.2018 21:00 489

Полиция Обнинска провела профилактическую беседу с родителями мальчика, выпавшего из окна заброшенного здания 1 сентября. Наказывать их еще как-либо нет причин, считают правоохранительные органы.

Как удалось выяснить журналистам портала Obninsk.name, здание, с карниза которого упал ребенок, передано в пользование судебному департаменту Калужской области, но объект требует капитального ремонта. Работы начнут только в 2019 году, но после инцидента все дыры и потайные ходы на территорию надежно закрыли.

