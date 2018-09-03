Пустующее здание закроют после падения ребенка

03.09.2018 19:00 793

11-летний ребенок упал с хозяйственной постройки пустующего здания в Обнинске на проспекте Ленина. ЧП произошло 1 сентября.

Со здоровьем ребенка все в порядке, сообщает администрация наукограда.

Обнинские чиновники решили в кратчайшие сроки ограничить доступ как в здание, так и на его территорию, а также установить пункт круглосуточной охраны.