В Калужской области родителей пустят на линейки 1 сентября в масках

В понедельник, 30 августа, на еженедельном совещании правительства Калужской области министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ отчитался о подготовке к 1 сентября и новому учебному году. По его словам, в первую очередь много внимания уделяется организации санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и пожарной безопасности в учебных заведениях. Они включают в себя измерение температуры у детей при приходе в школу, обработку помещений и поверхностей, наличие рецекуляторов воздуха и ограничение доступа посторонних лиц в образовательные организации.

Традиционные линейки, посвященные началу учебного года, состоятся, но рекомендуется проводить их на улице. Родителям учеников присутствовать можно, но при наличии масок.

- Продолжают действовать санитарные правила и нормы на период распространения коронавирусной инфекции, и все образовательные организации строго выполняют эти требования, - сказал Аникеев. - Как всегда, во всех образовательных учреждениях пройдут традиционные праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года. Мы рекомендовали нашим образовательным организациям, в зависимости от погоды, в большей степени проводить эти мероприятия на открытом воздухе, и мы не ограничиваем доступ родителей прежде всего на линейки, которые будут проводиться с участием первоклассников и выпускных классов. В этом случае родителям нужно позаботиться прежде всего о наличии средств индивидуальной защиты.

Далее Александр Аникеев рассказал о том, что к началу нового учебного года будут открыты новые детские сады, кванториум в Калуге на базе школы № 28, отремонтированные спортивные залы и в некоторых школах точки роста - кабинеты цифровой образовательной среды и школьные лаборатории.