В Калужской области 67% школ отремонтируют к новому учебному году

В Калужской области к новому учебному году ремонт пройдет в 226 школах. Это 67% от всех школ региона.

- Вчера Президент России Владимир Путин дал поручение ускорить ремонт школ в России. При этом отметил, что аварийное состояние школ недопустимо, - написал вечером 29 июля губернатор Владислав ШАПША в соцсетях. - В Калужской области в Кондрово взамен старого обветшалого и тесного здания школы № 1, которому было почти 85 лет, завершается строительство новой современной школы на 1000 мест.



В 12 школах проходит капитальный ремонт.

- Порядка 409 миллионов рублей выделено на эти цели, - подчеркнул Шапша. - Объемы будем наращивать. Прежде всего по капремонту. Свои потребности знаем. Поставил задачу региональным минобру, минстрою и муниципалитетам оперативно готовить проектно-сметную документацию на ремонт школ в 2022 году с учетом поручения главы государства.