Главная Новости Образование
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Олимпиада

В Калужской области 67% школ отремонтируют к новому учебному году

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 30.07.2021 09:28 0 104
В Калужской области 67% школ отремонтируют к новому учебному году

В Калужской области к новому учебному году ремонт пройдет в 226 школах. Это 67% от всех школ региона.

- Вчера Президент России Владимир Путин дал поручение ускорить ремонт школ в России. При этом отметил, что аварийное состояние школ недопустимо, - написал вечером 29 июля губернатор Владислав ШАПША в соцсетях. - В Калужской области в Кондрово взамен старого обветшалого и тесного здания школы № 1, которому было почти 85 лет, завершается строительство новой современной школы на 1000 мест.
 
В 12 школах проходит капитальный ремонт.

- Порядка 409 миллионов рублей выделено на эти цели, - подчеркнул Шапша. - Объемы будем наращивать. Прежде всего по капремонту. Свои потребности знаем. Поставил задачу региональным минобру, минстрою и муниципалитетам оперативно готовить проектно-сметную документацию на ремонт школ в 2022 году с учетом поручения главы государства.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 30.07.2021 09:28 0 104
Тэги: образование школа область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: траты жителей ЦФО за рубежом за последний месяц выросли на треть
Корпоративные данные защитит обучающая платформа SecurityAwareness от Мегафон
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»
Георгий Юрданов: Мы всегда открыты для наших клиентов
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Volkswagen Touareg 2021: технические характеристики, объем двигателя и габариты
Для чего нужны рейтинги и обзоры товаров
Как быть в курсе всех бухгалтерских новостей

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru