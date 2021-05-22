В Калуге 22 мая последние звонки прозвучат для 1700 выпускников школ

В субботу, 22 мая, в школах Калуги пройдут «Последние звонки». В этом году в областном центре 1700 выпускников, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- По решению Владислава Шапши родители смогут разделить этот волнительный день с ребятами, - отметил он. - Исходя из возможностей, с обеспечением безопасности всех присутствующих. Термометрия, маски и усиленное дежурство силовых структур. Никто и ничто не сможет омрачить праздник. Дорогие наши выпускники! Последний звонок – это не конец, это только рубеж, разделяющий теорию и практику. Поздравляю вас с этим важным этапом. Все самое лучшее и захватывающее впереди! Молодости свойственно желание изменить мир. Так дерзайте! Калуга верит в вас и на вас рассчитывает!

Ранее, напомним, был введен запрет на участие родителей в школьных и детсадовских праздниках до 2022 года из-за коронавируса. Однако в Калужской области в мае внесли изменения в эти правила.

Перед «Последними звонками» школы Калуги проверили кинологи.