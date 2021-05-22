Кинологи проверили школы Калуги перед «Последними звонками»

В субботу, 22 мая, в школах Калужской области пройдут «Последние звонки». Как сообщили нам в управлении образования, в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Отчасти это связано с недавними нападениями в школе в Казани и в лицее в Пермском крае.

- Накануне во всех школах сотрудниками правоохранительных органов и группами кинологов будут обследованы все помещения зданий и территории учреждений, - пояснила ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования города Калуги Людмила АСТАХОВА. - В период проведения мероприятий вход на территорию и в здание учреждения будет ограничен. При благоприятных погодных условиях школа принимает решение о проведении мероприятий на улице или в здании учреждения. Возможное количество родителей и родственников на празднике определяет сама школа, исходя из вместимости актовых залов.

В управлении образования подчеркивают, что вход на праздники будет осуществляться по заранее составленным спискам.