В Калужской области родители школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку 20 марта

В субботу, 20 марта, Калужская область станет участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Мероприятия пройдут в 72 аудиториях 51 школы. В них примут участие более 550 родителей выпускников. Они проверят свои знания по русскому языку. В этот день они смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ: от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

На мероприятии можно будет увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходит печать контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ), как выглядят КИМ ЕГЭ 2021 года по русскому языку.

По завершении пробного экзамена состоится круглый стол участников акции «Особенности организации ЕГЭ в 2021 году».

Министр образования и науки области Александр Аникеев даст старт акции в школе № 15 в Калуге.