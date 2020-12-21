В Калужской области зимние каникулы в школах начнутся 28 декабря

В Калужской области зимние каникулы школах рекомендовано начать в понедельник, 28 декабря. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

- В школах Калужской области они пройдут в течение двух недель: с 28 декабря по 10 января включительно, - говорится в сообщении министерства. - Первым учебным днём третьей четверти станет 11 января.

Ранее, напомним, сообщалось, что из-за коронавируса в Калужской области закрыта одна школа и еще 60 классов в других учебных заведениях.

Тем временем

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