В Калужской области зимние каникулы в школах начнутся 28 декабря
В Калужской области зимние каникулы школах рекомендовано начать в понедельник, 28 декабря. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
- В школах Калужской области они пройдут в течение двух недель: с 28 декабря по 10 января включительно, - говорится в сообщении министерства. - Первым учебным днём третьей четверти станет 11 января.
Ранее, напомним, сообщалось, что из-за коронавируса в Калужской области закрыта одна школа и еще 60 классов в других учебных заведениях.
Тем временем
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