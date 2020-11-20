В Калужской области работу школьных автобусов планируют возобновить 20 ноября

В Калужской области в пятницу, 20 ноября, планируется возобновить работу школьных автобусов. Об этом накануне вечером сообщило министерство образования и науки Калужской области на своей странице в одной из социальных сетей.

На данный момент точно информация о выезде школьных автобусов на маршруты не подтверждены. Ситуацию в ближайшее время должен прокомментировать в министерстве.

В четверг, напомним, на Калужскую область обрушился ледяной дождь. Из-за сложной обстановки на дорогах министерство образования приняло решение отменить рейсы школьных автобусов.

Тем временем

В Калужской области 20 ноября ожидаются сильные снегопады. Подробности.