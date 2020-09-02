Калужский министр объяснил огромные очереди в школы

Утром в среду, 2 сентября, родители учеников нескольких школ Калуги жаловались в соцсетях на огромные очереди, которые образовались на входах в учреждения образования. Толпы детей вынуждены были ждать на улице под дождём, так как теперь у всех учеников измеряют температуру, писали калужане.

Вечером ситуацию прокомментировал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

– Сегодня первый день работы школ в условиях соблюдения требований Роспотребнадзора, - пояснил он. - Несмотря на то, что в каждой из них составлено расписание прохода учеников в школу, многие пришли не в своё время, поэтому образовались очереди. Внедрение любых изменений в устоявшийся процесс требует некоторого времени. Необходимо привыкнуть к новым требованиям и четко следовать расписанию уроков, понимая, что всё сейчас направлено на обеспечение безопасности детей.

Уважаемые читатели, если ваши дети ходят в школу, расскажите, пожалуйста, в комментариях, что у них происходило сегодня перед уроками.