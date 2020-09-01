Утро 1 сентября в Калуге растянулось на полдня из-за коронавируса

Во вторник, 1 сентября, Калуга отмечает День знаний. В этом году он прошел с рядом ограничений, которые вызваны пандемией коронавируса. Каждая школа сама определяла их, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора и минобразования региона.

В ряде школ праздничные линейки растянулись на весь день. Их проводили «порциями».

Родителей держали подальше от детей, так что многие из них не смогли понаблюдать за своими чадами и первосентябрьским действом, так как вынуждены были остаться за воротами, вне зоны видимости внутренних дворов, где и проходили торжественные мероприятия.

Однако там, где территория это позволяла, посмотреть на линейку родители смогли. Правда, держась на расстоянии не менее 7 метров, как того требуют санитарные ограничения.

Всего в этом году в школы Калужской области пошли 110 000 учеников.

Маски для детей и родителей были необязательны, потому их носили только те, кто был задействован в организации праздника и некоторые дети. Первые - по долгу службы, вторые - больше по приколу.

В большинстве школ линейки разбивали по времени - сначала первоклашки, потом 11-классники.

Там, где территория позволяла, родители и родственники смогли посмотреть торжественные линейки. Но держали их на расстоянии более 7 метров от детей.

Только по окончании торжеств, когда основная масса детей разошлась, родителям удалось пробраться на территорию школы и сделать праздничные фотографии.

Тем временем

Как в Калуге отмечали 1 сентября в 1990-2000-х годах смотрите в нашем проекте «Юбилейное ностальжи» очередной выпуск которого посвящён Дню знаний. Прошло всего несколько часов с момента его публикации, а нам уже прислали первую школьную фотографию. Присылайте и вы свои! Как это сделать, смотрите по ссылке: «Юбилейное ностальжи: каким было 1 сентября десятилетия назад».

Школа №36. 1987 год.