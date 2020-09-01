Юбилейное ностальжи: каким было 1 сентября десятилетия назад

Вот и стартовал новый учебный год. И этот выпуск юбилейного ностальжи мы решили приурочить ко Дню знаний.

Мы подготовили подборку из архивов нашего фотографа Сергея Константинова 90-х годов. Это первоклашки различных школ Калуги. Фото сделаны в 1995, 1996 1999 годах и в двухтысячных.

На заглавной фотографии - ​2008 год, гимназия №19.

В 1996 году на первое сентября старшеклассники 46-й школы устроили первоклашкам представление.

1995 год. Школа №12. Что-то очень интересное для первоклашек на праздничной линейке.

«Мама дорогая, и почему мне никто не сказал, что эта волынка на 11 лет?»

Щас спою.

1996 год. Первый звонок. Школа №46

Школа №45, 2009 год. Под партой – интересней!

Школа №9.

1 сентября 2009 года. Тогда в ГИБДД впервые анонсировали разметку с надписью "Школа".

2002 год. Радостные дети спешат в школу.))

1995 год. Провожает в школу старшего братика.

С Днем знаний, калужане!

Все выпуски проекта можно найти на этой странице: "Юбилейное ностальжи". Спецпроект к 650-летию Калуги

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