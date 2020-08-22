10 учителей получат по миллиону рублей

В пятницу, 21 августа, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев рассказал о том, как реализуется в Калужской области программа «Земской учитель». В рамках нее учителя, которые приезжают работать на село, получают от государства миллион рублей.

Тратить эти деньги они могут по своему усмотрению, но обязаны отработать 5 лет.

- В Калужской области на 10 мест в рамках программы претендовало 250 учителей, мы отобрали лучших, - рассказал Аникеев. - Они приехали к нам из Московской и Смоленской областей, из Белоруссии и даже из Сибири и Алтайского края. Учителя отправились работать в школы Боровского, Думиничского, Бабынинского районов, в Ферзиково, Малоярославец. В новой школе №5 в Балабаново будут работать три педагога.

Кроме того, в Калужской области начнут работать 60 участников программы «Учитель для России» и более 200 молодых педагогов, выпускников вузов Калуги, Москвы и Брянска.