Школа с автогородком откроется в Балабаново

К 1 сентября будет введена в эксплуатацию новая школа № 5 в городе Балабаново. Она рассчитана на 1000 мест. Туда уже записались 700 учеников.

- Это будет уникальная школа, оборудованная новейшими средствами обучения, с огромным стадионом с искусственным покрытием, - рассказал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ на пресс-конференции 21 августа, которая была посвящена новому учебному году. - Первого сентября там пройдет день знаний с участием руководства региона.

Кроме того, эта школа будет функционировать в качестве базового учебного заведения для обучения школьников правилам безопасности дорожного движения.

При школе создан автогородок, закуплены самокаты и велосипеды, будет оборудован учебный класс.

Тем временем

Калужский министр рассказал, ждать ли второй волны коронавируса и дистанционного обучения. Подробности.