Калужские школьники начали сдавать ЕГЭ

В пятницу, 3 июля, выпускники школ Калужской области начали сдавать первые экзамены - по географии, информатике и литературе. ЕГЭ должны были состояться ещё месяц назад, но сроки сдвинули из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, ЕГЭ в этом году сдают только те выпускники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Экзамены будут проходить в особых условиях: санитайзеры и бесконтактные термометры на входе, социальная дистанция в 1,5 метра, не более восьми участников в аудитории.

Следующий ЕГЭ - по русскому языку. Его выпускники будут сдавать 6 и 7 июля.

- Просим вас, приходя на экзамен, внимательно следовать распоряжениям сопровождающих и организаторов, - напутствовал накануне абитуриентов министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Соблюдайте 1,5-метровую дистанцию, не торопитесь и не толпитесь. Отнеситесь серьезно ко всем требованиям безопасности. Если почувствуете себя плохо утром в день экзамена - не приходите и не беспокойтесь, Вы сможете сдать его в другой день. Обязательно одевать маску и перчатки для выпускников не требуется. Я желаю вам успехов, будьте здоровы!