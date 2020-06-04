Как пройдёт ЕГЭ-2020 в Калужской области

Как мы уже рассказывали, Единый государственный экзамен в нынешнем году из-за эпидемии коронавируса будут сдавать только абитуриенты. Всем остальным 11-классникам выдадут аттестаты без дополнительной проверки знаний. Начнутся экзамены в начале июля. Полное расписание мы публиковали здесь.

В четверг, 4 июня, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ в прямом эфире в «ВКонтакте» рассказал некоторые подробности того, как будет устроен процесс сдачи экзамена.

В частности, стало известно, что в Калужской области увеличат количество пунктов приёма ЕГЭ. В аудиториях будет не по 15 человек, а по 8.

Все организаторы буду в масках и в перчатках. Но детям не потребуется обязательно надевать маски. Это можно сделать по желанию. На входе маску в любом случае придется на некоторое время снять, чтобы педагоги могли сверить лицо с фото в паспорте. Проверять также будут перчатки – на отсутствие шпаргалок.

По словам Аникеева, для пунктов приёма ЕГЭ уже закуплены бесконтактные термометры и антисептики.

В аудиториях дети будут сидеть на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга зигзагообразной рассадкой.

Для всех выпускников прошлых лет организуют один пункт приёма ЕГЭ в Калуге.

Апелляции на результаты экзамены будут приниматься только в дистанционной форме.

Министр также напомнил, что зачисление в вузы будет производиться в августе. Но документы в учебные заведения можно подать раньше - до экзамена. А после проведения ЕГЭ дополнить свой пакет документов.

Никакой электронной подписи для подачи документов в вузы не потребуется, подчеркнул Аникеев.