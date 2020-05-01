«Держитесь! Не ноем!» Калужским школьникам придётся учиться между майскими праздниками

С 1 по 11 мая в школах Москвы и Московской области приостановили дистанционное обучение. Соответствующий указ мэр столицы Сергей Собянин подписал ещё 28 апреля.
Калужские учителя очень надеялись, что в нашем регионе последуют примеру московского градоначальника и дни с 6 по 8 мая объявят свободными от дистанционного обучения.
Однако вместо этого педагоги получили из министерства образования и науки Калужской области следующее сообщение: «Уважаемые коллеги! Решение по 6-8 мая: продолжаем дистанционное обучение, упор на мероприятиях к юбилею Победы, если дети уезжают из города по устному обращению родителей – не держите, отпускайте! Держитесь! Не ноем!»
На нашу просьбу прокомментировать данное решение региональный минобр ответил молчанием. Позже комментарий министра Александра АНИКЕЕВА опубликовала ТРК «Ника».
- Дистанционное образование в Калужской области будет продолжено 6, 7 и 8 мая, - сообщил глава минобра. – Это связано с необходимостью выполнения учебной программы и учебных планов образовательных организаций.
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