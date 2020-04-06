Калужская область перешла на дистанционное обучение

Начинается новая учебная неделя, которая будет отличаться от всего, что было раньше. Впервые обучение в Калужской области будет вестись дистанционно. Впервые, практически, 100 тыс. учеников будут использовать электронные образовательные ресурсы.
Впервые учителям, родителям, чиновникам, АйТишникам надо будет действовать быстро и согласовано ради качества образовательного процесса и комфорта наших детей.
- Мы (минобрнауки, минцифры, органы образования, школы) готовились и рассчитываем, что все пройдёт без серьезных сбоев, - отмечают в правительстве региона.
Базовые ресурсы, которые будут использоваться для дистанционного обучения:
Блок 1. Домашние задания, дневник, оценки.
Блок 2. Видеоуроки.
Блок 3. Образовательный контент, книги, учебники, курсы.
О дополнительных учебных онлайн-платформах можно узнать здесь: http://admoblkaluga.ru/main/onlaynres/obrazovanie.php
Блок 4. Общение, мгновенные сообщения, работа в группах.
- Дорогие друзья, нам вместе предстоит решить задачу, с которой раньше мы никогда не сталкивались, - рассказал министр цифрового развития региона Дмитрий Разумовский. - Прошу с пониманием отнестись к возможным сбоям в работе ИТ-ресурсов, сейчас это происходит по всему миру. Мы готовы быстро реагировать и решать возникающие проблемы. Для этого организован телефон горячей линии, где вас проконсультируют в любое время дня и ночи, в любой день недели:
8(4842) 27-77-77 или 8-800-450-01-01
Можно также направлять вопросы по следующим адресам: