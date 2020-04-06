Калужская область перешла на дистанционное обучение

Начинается новая учебная неделя, которая будет отличаться от всего, что было раньше. Впервые обучение в Калужской области будет вестись дистанционно. Впервые, практически, 100 тыс. учеников будут использовать электронные образовательные ресурсы.

Впервые учителям, родителям, чиновникам, АйТишникам надо будет действовать быстро и согласовано ради качества образовательного процесса и комфорта наших детей.

- Мы (минобрнауки, минцифры, органы образования, школы) готовились и рассчитываем, что все пройдёт без серьезных сбоев, - отмечают в правительстве региона.

Базовые ресурсы, которые будут использоваться для дистанционного обучения:

Блок 1. Домашние задания, дневник, оценки.

https://edu.admoblkaluga.ru - Сетевой город. Домашние задания, электронный дневник, электронный журнал.

Возможно также, по согласованию со школой, дополнительно использовать эл. почту.

Блок 2. Видеоуроки.

https://zoom.us - Система видеоконференцсвязи. Проведение дистанционных уроков, лекций, семинаров.



В качестве альтернативы, и по согласованию со школой, можно использовать, например:



В качестве альтернативы, и по согласованию со школой, можно использовать, например: https://www.skype.com/ru/ - Скайп.

https://www.videomost.com - Видеомост (отечественная разработка).

https://trueconf.ru - Труконф (отечественная разработка).

Блок 3. Образовательный контент, книги, учебники, курсы.

https://resh.edu.ru - Российская электронная школа. Крупнейшая отечественная платформа с образовательным контентом. Очень нагружённый в настоящее время ресурс, может медленно работать.

https://uchi.ru - Учи.ру. Интерактивная образовательная онлайн-платформа.

https://education.yandex.ru/home - Яндекс Учебник. Онлайн-задания с автоматической проверкой.

О дополнительных учебных онлайн-платформах можно узнать здесь: http://admoblkaluga.ru/main/onlaynres/obrazovanie.php

Блок 4. Общение, мгновенные сообщения, работа в группах.

Сервисов здесь довольно много (WhatsApp, ТамТам, группы в социальных сетях). Лучше ориентироваться на рекомендации классного руководителя.

- Дорогие друзья, нам вместе предстоит решить задачу, с которой раньше мы никогда не сталкивались, - рассказал министр цифрового развития региона Дмитрий Разумовский. - Прошу с пониманием отнестись к возможным сбоям в работе ИТ-ресурсов, сейчас это происходит по всему миру. Мы готовы быстро реагировать и решать возникающие проблемы. Для этого организован телефон горячей линии, где вас проконсультируют в любое время дня и ночи, в любой день недели:

8(4842) 27-77-77 или 8-800-450-01-01

Можно также направлять вопросы по следующим адресам:

minobr@adm.kaluga.ru

morozov_ms@adm.kaluga.ru