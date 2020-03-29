Калужский министр образования объяснил, как будет организовано дистанционное обучение

Как мы рассказывали, с 6 апреля калужские школьники будут учиться дистанционно. С 30 марта первыми эту форму опробуют ученики 9-х и 11-х классов. Учителей, которых привлекут к работе во время нерабочих дней, премируют.

В пятницу, 27 марта, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ в прямом эфире ответил на вопросы калужан.

В частности, он сообщил, что не только ученики будут учиться из дома, но и преподаватели будут вести уроки, не покидая своих квартир.

- Дистанционная форма является единственно возможной формой обучения детей. Наиболее удобная форма – электронный формат, - напомнил он. - Готовы мы или не готовы, мы обязаны перейти.

Как выстроить эту работу, решают сами школы и учителя.

- Главное, чтобы существовала обратная связь как в режиме видеолекций, так и при передаче заданий, - подчеркнул министр. - Классные руководители ежедневно обязаны общаться с детьми.

Аникеев подчеркнул, что расписание занятий не будет стандартным, по ряду предметов не будет вообще проводиться обучение.

- Я прогнозирую, что мы не сможем выдать всё содержание программы, - сказала Аникеев. - В дистанционной форме невозможно организовать практических работ. Доверьтесь учителям.

Да и оценивать знания детей придётся по-иному.

- Надо учитывать ситуацию, что подавляющее большинство материала ученикам придётся освоить самостоятельно. Учителям надо немного ослабить нажим. Учитывать особенности ситуации, – считает он.

А родителей министр призвал думать не об оценках, а о состоянии здоровья детей.

Также он напомнил, что у некоторых учеников дома нет компьютеров и доступа в интернет.

- На бумажном носителе педагог будет печатать темы, которые необходимо изучить школьнику, а также задания. Учащийся будет перерабатывать и передавать, - сказал Аникеев.

Если же ребёнок живёт в сельской местности, то для доставки заданий будут использовать школьные автобусы.

- Мы делаем это впервые, для нас это необычно, - сказал о ситуации с дистанционным обучением Аникеев.

Уважаемые читатели, как, на ваш взгляд, в итоге пройдут последние месяцы учебного года? Расскажите в комментариях!

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