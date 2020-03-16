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В правительстве рассказали, какие меры против короновирусной инфекции применяются в образовательных учреждениях

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.03.2020 17:22 0 235
В правительстве рассказали, какие меры против короновирусной инфекции применяются в образовательных учреждениях

В понедельник, 16 марта, одной из тем заседания правительства области, прошедшего под председательством Владислава ШАПШИ, стали меры по недопущению распространения короновирусной инфекции, принимаемые в организациях образовательной сферы.

Об этом главу региона и областное правительство проинформировал министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ.  Он рассказал, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции министерством введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

Запрещены все выезды организованных групп детей и педагогов за пределы страны, которые традиционно происходят во время весенних каникул,   родительские собрания и занятия в школьных бассейнах. В школах и детских садах введены обязательные утренние осмотры. Все дети с малейшими признаками ОРВИ будут незамедлительно осмотрены медработником и при необходимости отправлены домой.

- В случае обострения эпидемиологической ситуации мы рассматриваем варианты продления школьных каникул, перехода на обучение на дому или дистанционное обучение, – сказал Александр Аникеев.

Меры профилактики распространения короновируса принимаются в профессиональных организациях и в высших учебных заведениях области, где также рассматривается вариант перехода на дистанционное  или индивидуальное онлайн-обучение. По словам ректора Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Максима Казака, в случае обострения ситуации университет готов к введению ограничений, а переход на онлайн-образование здесь займет не более одного дня. Все массовые мероприятия, включая студенческую весну, перенесут на более поздние сроки.

Согласившись с предложениями министерства, руководитель области призвал ограничить каникулярные поездки детей и обучающихся не только за границу, но и по стране.

- В те регионы, где выявлены заболевания, надо запретить поездки детских организованных групп. Знаю, что многие собирались на весенних каникулах в Москву. Не надо этого делать в сложившихся условиях, -  рекомендовал Владислав Шапша.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.03.2020 17:22 0 235
Тэги: область
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