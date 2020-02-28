Торги на ремонт школы № 14 опять не состоялись

Торги на ремонт школы № 14 вновь не состоялись. Об этом в «Народных новостях» на нашем сайте сообщил Creator.

- Зачем сейчас дети учатся в авральном режиме, если ремонта всё равно не будет? – возмущается наш читатель.

Напомним, что с февраля учащиеся школы № 14 переведены на шестидневную учебную неделю.

- Торги не состоялись по причине несоответствия участника закупки требованиям ФЗ 44, - сообщили kp40 в городской управе Калуги. - Повторное проведение аукциона запланировано на 12.03.2020 г. Однако сообщаем, что сроки работ не поменяются, в школе уже скорректирован график занятий. Подрядчик определится по итогам аукциона.

Как мы рассказывали, капремонт в школах №№ 3, 9 и 14, здания которых являются объектами культурного наследия, должен был пройти ещё прошлым летом. Однако аукционы по определению подрядчика для этих школ не состоялись: на торги не вышла ни одна компания.

Результаты новых торгов в школах №№ 1, 3, 9 и 10 станут известны в ближайшие дни.