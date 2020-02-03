Китайским студентам в Калуге на месяц продлили каникулы

В Калужском государственном университете продлили зимние каникулы для студентов из Китая до 2 марта. В понедельник, 3 февраля, об этом нам рассказали в пресс-службе вуза. Такие меры приняты после соответствующего приказа федерального министерства науки и высшего образования и связаны со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

- В большинстве своем китайские студенты на каникулы не выезжали в Китай, - отметили в КГУ. - А те несколько человек, что уехали, вернутся в марте, если не будет принято другое решение.

По данным на 3 февраля, новым коронавирусом заболели уже 17 389 человек. Скончались 362 из них.

На территории России подтверждены два случая заболевания у граждан Китая – по одному в Забайкальском крае и Тюменской области.

Ранее, напомним, калужский Роспотребнадзор рассказывал, опасно ли получать посылки из Китая, а министерство здравоохранения давало рекомендации, как не заболеть коронавирусом.