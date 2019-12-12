10 декабря 2019 года авиакомпания Азимут выполнила первый рейс по маршруту Калуга-Ереван.



Загрузка рейса составила 100%.



Для Международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолковского это событие является очередной важной вехой развития, поскольку Ереван является первым регулярным международным направлением в маршрутной сети калужского аэропорта.



По случая первого рейса в аэропорту состоялось торжественное мероприятие с участием представителей Международного аэропорта Калуга, авиакомпании Азимут, администрации Калужской области и Городской управы города Калуги.



Жительница Обнинска Юлия Игнатьева, купившая первый билет на первый рейс из Калуги в Ереван, получила сертификат на бесплатный перелет рейсами авиакомпании Азимут и другие памятные подарки.



Рейсы из Калуги в Ереван авиакомпания Азимут будет выполнять по вторникам согласно следующему расписанию:

вылет из Еревана в 13:30, прибытие в Калугу в 15:25;

вылет из Калуги в 16:25, прибытие в Ереван в 20:10.

Время указано местное для каждого аэропорта.



Стоимость билетов в одну сторону начинается от 18 евро.



Обслуживание рейсов проводится в новом комфортном международном терминале калужского аэропорта, оснащенном 10 стойками паспортного контроля.



Узнать новости авиакомпании, расписание рейсов и приобрести авиабилеты без дополнительных сборов можно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero, а также на сайте Международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолковского klf.aero