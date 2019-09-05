Министр рассказал, чего ждать от нового учебного года

Накануне 1 сентября министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ провёл традиционную пресс-­конференцию, на которой коротко подвёл итоги прошедшего учебного года и рассказал о планах на предстоящий.

Завалить ОГЭ

Учебный год 2018/2019 завершился неприятностью. Её преподнёс Основной госэкзамен, который сдают девятиклассники. В некоторых школах количество заваливших ОГЭ увеличилось вдвое. Больше всего проблем у ребят возникло на экзамене по математике.

— Подавляющее большинство экспертов считает, что задания были обычными, — прокомментировал Александр Аникеев. — То, что двоек по математике оказалось больше, чем в прошлом году, мы связываем с тем, что в этом году приблизили процедуру сдачи ОГЭ к процедуре сдачи ЕГЭ со всеми вытекающими отсюда последствиями. А именно: контроль на входе, запрет на использование мобильных телефонов, во всех аудиториях работали камеры видеонаблюдения. Это ограничило возможность для шельмования и списывания.

Под опекой РАН

В новом учебном году несколько образовательных заведений Калужской области примут участие в федеральных образовательных программах. Три региональные школы получат поддержку Российской академии наук. Они стали участниками проекта «Базовые школы РАН». Это совместное детище Российской академии наук и Министерства просвещения РФ. Цель проекта — создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей. Всего РАН определила 108 школ в 32 регионах страны. В их числе оказались гимназия № 24 Калуги, Обнинская гимназия и Физико-­техническая школа Обнинска.

— Российская академия наук станет оказывать этим школам научную, финансовую и организационную поддержку, — рассказал глава областного минобра.

В трёх школах региона: в Кудиновской Малоярославецкого района, в Барятино и Износках — в этом году открылись агроклассы. В них дети будут углублённо изучать химию и биологию, а также основы агробизнеса.

В 20 школах области появились так называемые приветственные классы. В них будут работать с детьми мигрантов, которые плохо владеют русским языком или совсем им не владеют. Такие классы открылись в школах Калуги, Обнинска, Малоярославца, Жуковского и Боровского районов.

«Вредная» цифровизация

Несколько новых проектов планируется реализовать в системе дополнительного образования. Большинство из них связано с развитием технического творчества. Так, в этом учебном году в Калуге откроется лаборатория «Технолаб». Она будет работать в здании Центра дополнительного образования детей на Ленина, 10. Лаборатория создаётся в рамках государственно-­частного партнёрства.

— В 2020 году наша область получит из федерального бюджета серьёзные средства на развитие учреждений дополнительного образования, — рассказал министр. — На них планируется приобрести мобильный «Кванториум». Это автобус, оснащённый современным оборудованием для технического творчества. Он будет приезжать в школы области, где таких лабораторий нет.

Ещё один стационарный «Кванториум» откроется в 2020 году в Обнинске, а в Калуге, на базе правобережного корпуса школы № 13 появится так называемый IT-куб — учреждение дополнительного образования, где детей будут обучать программированию.

Мы поинтересовались у министра, когда наконец «высокая» цифровизация станет частью повседневной жизни школьников и они смогут учиться по электронным учебникам, тем самым существенно облегчив себе жизнь — причём в буквальном смысле этого слова. Сейчас дети вынуждены ежедневно таскать на себе тяжеленные рюкзаки с печатными учебниками.

По всей видимости, делать это школьники будут ещё долго.

— Основным камнем преткновения является вопрос о негативном влиянии на здоровье детей цифровизации образования, — прокомментировал Александр Аникеев. — Об этом говорится в методических рекомендациях, которые опубликовали недавно Роспотребнадзор и Рособрнадзор. Я считаю, что слухи о вреде цифровизации в школе сильно преувеличены. Вторая тема, которая является камнем преткновения, это финансы. Оснастить каждого школьника индивидуальным гаджетом — это очень серьёзная сумма. И третья тема — контент.

Когда мы придём к какому-­то единому пониманию всего этого, тогда сделаем шаг вперёд. Очень надеемся, что этот процесс будет форсирован со вступлением в нацпроект «Цифровая образовательная среда».

О питании

Напоследок мы поинтересовались у Александра Аникеева, ждать ли в новом учебном году сюрпризов от компании, которая выиграла конкурс по организации школьного питания. В этом году победителем снова стал скандально известный подрядчик из Ульяновска. К нему много претензий не только у калужан, но и в других регионах, где он работает. По условиям нового контракта компания обязана кормить наших школьников в течение двух лет. Министр считает, что это, скорее, плюс, чем минус.

— Когда питающие организации работали по полгода, они без конца менялись, и нас постоянно лихорадило, — говорит министр. — Поэтому увеличение срока работы той или иной организации на рынке до двух с половиной лет — это очень неплохо. Хорошо и то, что город увеличил финансирование из муниципального бюджета. После победы этой компании у меня состоялся разговор с её руководством. Я прежде всего потребовал от них гарантий качества.

Компания станет использовать местное сырьё. Она зарегистрируется здесь и платить налоги будет тоже здесь. Руководство организации пообещало за свой счёт активно внедрить инвестиционную компанию по переоборудованию наших столовых. Подрядчик также заверил меня, что будет придерживаться тех требований, которые предъявляются к стандартам качества питания. А дальше — строгий контроль.

Эта статья была опубликована в №36 газеты «Калужский перекрёсток» от 04.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.