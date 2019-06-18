Нашествие роботов: интерактивная реальность, перемещение предметов силой мысли и умные машины

18.06.2019 09:30 523

В Калуге в ТЦ «Атриум» на Дзержинского, 29, открылась международная научно-интерактивная выставка роботов «Робостарс».

- Мы привезли 60 различных роботов, 7 зон виртуальной реальности, - рассказывает управляющий Альфия РАХМАТУЛИНА. – Выставка интерактивная – всё можно потрогать, испытать самому. Она рассчитана на отдых всей семьёй. Каждый найдёт себе занятия по интересам. Совсем маленькие дети любят роботов-животных, им очень нравится соревноваться с машинами в танцевальной битве. Взрослым интересна виртуальная реальность. А старшее поколение – бабушки и дедушки – с удовольствием общаются с Promobotами. А ещё наших гостей ждут мастер-классы, на которых можно сделать собственного робота с моторчиком или порисовать 3D-ручкой. Чтобы посмотреть всю выставку потребуется 1,5 – 2 часа. А ведь всем хочется узнать, что умеет тот или иной робот. Поэтому входной билет действует в течение всего дня.

Первый Promobot гостей встречает у входа. Он с удовольствием отвечает на вопросы.

Затем посетителей погружают в достижения современной техники. Роботостроение не стоит на месте, создаются умные машины, которые прекрасно рисуют, покоряют космос и даже готовы принимать участие в боях. Около одного такого робота-бойца, напичканного камерами, собрались мужчины. Характеристики искусственного интеллекта, его боевая способность поразительна.

- Мама, смотрит, я умею передвигать предметы силой мысли, - восторгается 9-летняя девочка, которая с помощью специального оборудования, оторвала шар от стола.

- Это ещё что, вот я научил разговаривать Фёрби! Не веришь? Пойдём со мной, - говорит её брат и тянет за руку сестру в другую часть выставки.

Но ребятня, не пройдя и пары шагов, застывает на месте. Ведь начался спектакль роботов. Миниатюрные Alpha под зажигательную танцевальную музыку, показывают всевозможные движения. Устоять невозможно. И дети, и их родители начинают пританцовывать вместе с ними.

А вскоре начинается и Тесла-шоу - бой молний под динамичную и музыку. Причём гостям предлагается угадать мелодию.

У экспонатов виртуальной реальности выстраиваются очереди, причём чаще всего решают испытать себя папы, а их дети всё это снимают на камеру.

Дамы же предпочитают пообщаться по душам с роботом Валерой. Он не только спросит: «Как дела?» Но и расскажет анекдот. А робот Саныч ещё и станцует с вами. При этом на его экране, считывая лицо гостя, появляется надпись «красавица» или «красавчик», в зависимости от того, кто к нему подошёл.

Вы когда-нибудь слышали, как звучат овощи? Нет? На выставке можно стать солистом овощного концерта, одним движением заставляя корнеплоды издавать тот или иной звук.

Здесь же научат управлять планшетом одними хлопками и раскроют секреты телеиндустрии в небольшой телестудии, где интервью даёт робот.

Робозапарк интересен и взрослым, и детям. Например, робот-собака следит за перемещением человека и находит его, где бы он не был. А ещё она сама находит своё зарядное устройство и без напоминаний подключается к нему.

- Вот бы так могли и мобильные телефоны, - мечтательно заявляет один из гостей выставки.

- Очень интересная выставка, столько роботов! Моему сыну Сереже 5 лет. Ребёнок в восторге, - рассказывает Яна АЛЕКСАНДРОВА.

- Замечательная выставка, дети мои очень довольны. У меня два сына – 9 лет и 4,5 года. Мы и потанцевали с роботами, и песни попели. Ничего подобного ещё не видели. Молодцы ребята, спасибо им большое. Хотелось бы, чтобы побольше таких мероприятий проходило в Калуге, – рассказывает Нина КРУПА.

- Здесь было интересно, прикольные роботы. Особенно понравился робот-кошка. У самого дома кошка, но она не любит, когда её гладят, а здесь наоборот – любит. Виртуальная реальность для меня не в новинку – побегать, пострелять, покататься, детям, конечно, интересно. Они часто там залипают, - рассказал Илья ХОРЕНКО.